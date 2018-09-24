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Erdoğan'ın Onuruna Verilecek Yemek Almanya'da Tartışma Konusu

24.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Çok sayıda siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna verilecek gala yemeğine katılmayacaklarını açıkladı

Erdoğan'ın Onuruna Verilecek Yemek Almanya'da Tartışma Konusu

27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin tartışmalar sürüyor. Nitekim çok sayıda siyasetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna verilecek gala yemeğine katılmayacaklarını açıkladı. Bu isimler arasında Başbakan Angela Merkel’in de olduğu öğrenildi. Der Spiegel dergisi, hükümet çevrelerini kaynak gösterdiği haberde, Merkel’in yemeğe katılmama kararı aldığını belirtirken, kararın siyasi bir mesaj olup olmadığı konusunda yorum yapılmadı.

Dergi, Merkel’in Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından düzenlenen tüm yemeklere protokol kapsamında davet edildiğini, ancak katılmasının şart olarak görülmediğini ve geçmişte sadece İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için verilen yemeğe katıldığını aktardı. Muhalefet partilerinden liberal FDP’nin lideri Christian Lindner, "Erdoğan propagandasının bir parçası olmak istemiyorum" diyerek galaya katılmayacağını açıklarken, Yeşiller Partisi eş başkanları Annena Baerbock ve Robert Habeck ile İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) eş başkanı Jörg Meuthen Bellevue Sarayı’ndaki yemeğe katılmayacaklarını ilan eden politikacılar oldular. Yeşiller Partisi’nin eski eş başkanı Cem Özdemir ise, Erdoğan’ın onuruna verilecek akşam yemeğine daveti kabul ettiğini açıkladı.

Erdoğan’ın izlediği siyasete karşı sert eleştirel tutumuyla tanınan Özdemir, “Erdoğan, yemekte beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak” dedi. Galaya katılımıyla hem Türkiye'ye hem de Alman-Türk toplumuna bir işaret göndermeyi umduğunu söyleyen Özdemir, Alman hükümetine de Erdoğan’a karşı açık tavır alması yönünde çağrı yaptı. 2015 yılında Ermeni soykırımı tasarısını Almanya Federal Meclisi'ne sunan Özdemir, Erdoğan’ın sert tepkisine neden olmuş, Erdoğan isim vermeden eleştirerek, "Almanya'da kendi ülkesini soykırımla itham eden adam, soruyorum kanı bozuk değil de nedir?" demişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in resmi davetlisi olarak Almanya’yı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onuruna verilecek ve toplam 100 kişinin davet edildiği yemek, ziyaretin doruk noktalarından biri olarak tanımlanıyor. Bellevue Sarayı’nda benzer bir özel gala son olarak 2015 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in onuruna verilmişti. Protokole göre, yemeğe katılan erkeklerin frak veya smokin, kadınların da koyu renkli uzun elbise giymeleri gerekiyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin detayları netleşiyor. Buna göre Erdoğan, Cuma günü öğleden sonra özel bir toplantı kapsamında Almanya’nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelecek. Toplantının ‘yuvarlak masa’ şeklinde gerçekleşeceği ve Erdoğan’ın Alman şirket temsilcileriyle Türkiye’ye yatırım olanaklarını konuşacağı belirtildi.

Cuma sabahı Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak Erdoğan’ın öğle saatlerinde Başbakan Merkel’le bir araya geleceği, iki liderin 29 Eylül Cumartesi günü de çalışma kahvaltısı için bir araya gelecekleri öğrenilmişti. Öte yandan Berlin’deki Türk büyükelçiliğinden bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü açılışına katılacağı DİTİB Köln Camii'nde kısa bir konuşma yapacağını doğruladı. Daha önce Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde büyük bir salonda vatandaşlara yönelik hitaben konuşma yapmak istediği belirtilmiş, ancak bu talep Alman yetkililer tarafından çok sıcak karşılanmamıştı.

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