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Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"
Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"
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18.01.2020 11:24 |
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Erdoğan'ın Politico makalesinden: "(Libya) Meşru hükümetin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorun, tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalı"
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