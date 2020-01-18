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Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır."
Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır."
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18.01.2020 11:23 |
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Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa Birliği, dünyaya, uluslararası arenada kayda değer bir aktör olduğunu göstermek zorundadır."
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