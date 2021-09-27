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Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Yanıt

27.09.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasına ilişkin açıklamasına ABD yönetiminden yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye’yi böyle bir satın alma olmaması konusunda uyardı

Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasına ilişkin açıklamasına ABD yönetiminden yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye’yi böyle bir satın alma olmaması konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’ye verdiği demeçte Türkiye’ye yönelik uyarılarda bulundu. Sözcü “Biz Türkiye’yi her seviyede ve her fırsatta Rusya’dan S-400 sistemi almaması ve ayrıca Rusya’dan askeri mühimmat almaması konusunda uyarıyoruz. Şunu net olarak ortaya koyuyoruz; Rusya’dan yeni silahların alınması CAATSA 231 yaptırımlarını yeniden devreye sokacak ve Aralık 2020’deki yaptırımlara ek kararlar gündeme gelecektir” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price ayrıca, Türkiye ve ABD’nin NATO müttefikleri olduğunu hatırlatarak bu çerçevede, üzerinde uzlaşılamayan konular olsa dahi her zaman ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

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