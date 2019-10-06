HABER

"Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti ekonomik ve ticari anlamda önem taşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç: - "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan tam iki yıl önce, yine ekim ayında Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Bu yıl da 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunacak" - "Erdoğan'ın ziyareti ekonomik ve ticari anlamda büyük önem taşıyor. 2011'de 1 milyon dolar olan Sırbistan'a yönelik yatırımımız, bugün 200 milyon doları aşmış durumda. Çok sayıda fabrikamız burada çalışıyor. Bunların bir kısmını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında açacağız. Altı tane fabrikamızın açılışı yapılacak, yedincinin ise temel atma töreni gerçekleştirilecek"

BELGRAD (AA) - TALHA ÖZTÜRK - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a 7-8 Ekim'de yapacağı resmi ziyaretin hem ekonomik hem de ticari anlamda önemli olduğunu ifade etti.

Bilgiç, Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yapacağı resmi ziyaretten önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl aradan sonra Sırbistan'a geldiğini anımsatan Bilgiç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bundan tam iki yıl önce, yine ekim ayında Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Bu yıl da 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunacak." diye konuştu.

Bilgiç, ziyaretin son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Özellikle son iki yılda iki ülke ilişkilerinde gözle görülür bir yoğunlaşma var. Hem ticari hem de ekonomik ilişkilerin arttığını görüyoruz. Aynı zamanda diğer siyasi ilişkilerde de bir yoğunluk var." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın 2017'de yaptığı ziyaret sırasında Sırbistan'da Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyinin kurulduğunu belirten Bilgiç, ilki Ankara'da yapılan konsey toplantısının ikincisinin başkent Belgrad'da yapılacağını söyledi.

- "Ekonomik ve ticari anlamda büyük önem taşıyor"

Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın ziyareti ekonomik ve ticari anlamda büyük önem taşıyor. 2011'de 1 milyon dolar olan Sırbistan'a yönelik yatırımımız, bugün 200 milyon doları aşmış durumda. Çok sayıda fabrikamız burada çalışıyor. Bunların bir kısmını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında açacağız. Altı tane fabrikamızın açılışı yapılacak, yedincinin ise temel atma töreni gerçekleştirilecek." dedi.

Ziyaretin en önemli ayağının ise Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi'nin temel atma töreni olduğunu dile getiren Bilgiç, "Proje, Sremska Raca-Kuzmin bölümünde bir köprü inşaatını da içeriyor. Bunun temel atma töreni de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki ziyareti sırasında yapılacak." diye konuştu.

Bilgiç, otoyol projesinin Erdoğan'ın iki yıl önceki ziyaretinde gündeme geldiğini belirterek, "Bu dönem içinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Bir Türk şirketimiz bu projeyi gerçekleştiriyor. Hatta çalışmalara da başlandı. Bu ziyaret sırasında temel atma töreni hem Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hem Erdoğan hem de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin katılımıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.

- Üçlü Liderler Zirvesi Sırbistan'da

Ziyaret sırasında çok sayıda anlaşmanın da imzalanacağına dikkati çeken Bilgiç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Sırbistan'da tamamlanan çalışmaların açılış törenlerinin Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Bilgiç, ziyaretin son derece yoğun geçeceğini ifade ederek, "Ziyaretin ikinci gününde ise Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Liderler Zirvesi olacak. Buraya da Vucic, Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri katılacaklar. Böylece uzun bir aradan sonra liderler zirvesi de yapılmış olacak." dedi.

PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”
Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralıHalıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sırbistan Tanju Bilgiç ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.