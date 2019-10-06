"Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti ekonomik ve ticari anlamda önem taşıyor"

BELGRAD (AA) - TALHA ÖZTÜRK - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a 7-8 Ekim'de yapacağı resmi ziyaretin hem ekonomik hem de ticari anlamda önemli olduğunu ifade etti. Bilgiç, Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yapacağı resmi ziyaretten önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl aradan sonra Sırbistan'a geldiğini anımsatan Bilgiç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bundan tam iki yıl önce, yine ekim ayında Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Bu yıl da 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunacak." diye konuştu. Bilgiç, ziyaretin son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Özellikle son iki yılda iki ülke ilişkilerinde gözle görülür bir yoğunlaşma var. Hem ticari hem de ekonomik ilişkilerin arttığını görüyoruz. Aynı zamanda diğer siyasi ilişkilerde de bir yoğunluk var." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın 2017'de yaptığı ziyaret sırasında Sırbistan'da Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyinin kurulduğunu belirten Bilgiç, ilki Ankara'da yapılan konsey toplantısının ikincisinin başkent Belgrad'da yapılacağını söyledi.

- "Ekonomik ve ticari anlamda büyük önem taşıyor" Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine ilişkin şunları kaydetti: "Erdoğan'ın ziyareti ekonomik ve ticari anlamda büyük önem taşıyor. 2011'de 1 milyon dolar olan Sırbistan'a yönelik yatırımımız, bugün 200 milyon doları aşmış durumda. Çok sayıda fabrikamız burada çalışıyor. Bunların bir kısmını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında açacağız. Altı tane fabrikamızın açılışı yapılacak, yedincinin ise temel atma töreni gerçekleştirilecek." dedi. Ziyaretin en önemli ayağının ise Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi'nin temel atma töreni olduğunu dile getiren Bilgiç, "Proje, Sremska Raca-Kuzmin bölümünde bir köprü inşaatını da içeriyor. Bunun temel atma töreni de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki ziyareti sırasında yapılacak." diye konuştu. Bilgiç, otoyol projesinin Erdoğan'ın iki yıl önceki ziyaretinde gündeme geldiğini belirterek, "Bu dönem içinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Bir Türk şirketimiz bu projeyi gerçekleştiriyor. Hatta çalışmalara da başlandı. Bu ziyaret sırasında temel atma töreni hem Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hem Erdoğan hem de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin katılımıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.