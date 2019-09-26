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Erdoğan'ın sözlerine Kapadokya semalarından destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Kapadokya'da bir sıcak hava balonunun sepetine asılan İngilizce pankartta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmalarına dikkat çekildi - TÜGVA Nevşehir İl Başkanı Oğuzhan Alkan: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki tarihi konuşmasını desteklemek ve hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hazırladığımız İngilizce pankartı Kapadokya'da bütün yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu BM Genel Kurulu'nda bir kez daha görmüş olduk. Bizlerin de TÜGVA olarak onun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesince, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, bir sıcak hava balonunun sepetine İngilizce pankart asılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verildi.

Sıcak hava balonunun sepetine, İngilizce "İslam dünyasının umudu Türkiye'dir. Dünya beşten büyüktür" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu 3 metrelik pankart asıldı.

Sıcak hava balon pilotu da olan TÜGVA Nevşehir İl Başkanı Oğuzhan Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her koşulda mağdur edilen insanların yanında durduğunu gösterdiğini, mazlum coğrafyalarda yaşayan halklar tarafından umut ışığı olarak görüldüğünü belirtti.

Alkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki tarihi konuşmasını desteklemek ve hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hazırladığımız İngilizce pankartı Kapadokya'da bütün yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu BM Genel Kurulunda bir kez daha görmüş olduk. Bizlerin de TÜGVA olarak onun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Pankartı taşıyan sıcak hava balonu, farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin sepete binmesinin ardından Uçhisar beldesi yakınlarından yükseldi.

Yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzülen balon, Göreme beldesi yakınlarına indi.

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Kapadokya Nevşehir Oğuzhan Alkan TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Sıcak hava balonu

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