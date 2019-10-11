Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü başladı

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul\u00fc ba\u015flad\u0131.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e Ofisi'nde, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, saat 14.20'de ba\u015flad\u0131.PARTNER44 bin y\u0131l \u00f6nce \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc! Bu halde bulunduBakanl\u0131ktan 'Kam\u0131\u015fl\u0131' ve 'Derik' a\u00e7\u0131klamas\u0131\u0130mam hatip \u00f6\u011frencileri harekat i\u00e7in \u2018Fetih Suresi\u2019 okudu
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