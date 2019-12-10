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Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu dergiye Fransa’dan ödül

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğu Le Point dergisinin “Yok Edici” başlıklı sayısına Fransa’da 2019 Uluslararası Basın Büyük Ödülü verildi.

Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu dergiye Fransa’dan ödül

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğu Fransız Le Point dergisinin "Yok Edici” başlıklı sayısı 2019 Uluslararası Basın Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Fransa Uluslararası Basın Derneği (Association de la Presse Etrangere en France), ödülün Le Point dergisinin Ekim ayı sayısına “Basın özgürlüğü tehditleri karşısında Türkiye’nin Suriye’deki işgali ve Kürtlerin kaderi ile ilgili cesur ve titiz sayısı için” verildiğini açıkladı.

“Yazılı Basın” alanında verilen ödülü Le Point Genel Yayın Yönetmeni Etienne Gernelle, Le Point Dış Haberler Şefi Romain Gubert ve dergiye Suriye’den yazan Guillaume Perrier paylaştı.

Deutsche Welle’ye ödül hakkında konuşan Gernelle, “Ödülü alınca hapiste oldukları için işlerini yapmaktan mahrum kalan Türk gazetecileri düşündüm” dedi. Gernelle, “Basın özgürlüğünün garanti altında olduğu Fransa’da yaşadığımız için şanslıyız” ifadelerini kullandı.

Perrier ise “Bu ödül çok önemli çünkü dünyanın her yerinden Fransa’ya gelmiş basın mensupları tarafından verildi” dedi.

Fransa Uluslararası Basın Derneği bu ülkede çalışan onlarca yabancı medya mensubunun bir araya gelmesi ile oluşuyor.

"Bu bir diktatör refleksi”

“Yok Edici” kapağı sonrası Erdoğan Gernelle ve Gubert hakkında “hakaretten” suç duyurusunda bulundu. İki gazeteci için henüz dava açılmadı.

Erdoğan’ın şikayeti sonrası DW’nin sorularını yanıtlayan Le Point Genel Yayın Yönetmeni Gernelle, "Bu bir diktatör refleksi” ifadesini kullanmıştı.

Beraat Gökkuş / Paris

© Deutsche Welle Türkçe

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