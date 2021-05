Erdoğan’ın Suçlamalarıyla Ankara’da Siyasi Tansiyon Yükseldi

Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in kayınpederi kaynaklı kendisini “Rize’nin gelini” olarak tanımlamasını anımsatarak, Akşener’in Rize’nin ilçelerindeki ziyareti sırasında AKP’lilerce yapılan sözlü, fiziki şiddet girişimlerini sahiplendi. Erdoğan, Akşener’in kendisini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun iktidarda kalmak için şiddete başvurması nedeniyle yaptığı benzetmeye tepki gösterdi ve Rize’de yaşananlara benzer olaylar olabileceği yönünde mesaj verdi. Erdoğan, “Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor ve ardından da memleketim Rize’ye gidiyor ve gelin hanıma memleketim Rize’de, görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Sen Rize’ye kalkıp da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan, işte yapılacak olan budur. Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli’nin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli’ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon’a gitmeye kalktın, Trabzon’da da hiç meydana çıkmadan, hemen uçağa geçip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” dedi.

Seçim çağrısını yineleyen Akşener, “Yaşanan her yeni skandalda, her yeni yolsuzlukta, her yeni beceriksizlikte, bir kez daha anlıyoruz ki; bu zihniyetin artık milletimize verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Partili Cumhurbaşkanlığı dedikleri bu ucube sistemde, milletimizin çilesi dağ olmuş ama iktidar ve şürekası için her şey yolunda. Ekonomi yoğun bakımda, adalet ağır yaralı, demokrasi sizlere ömür, ama ağalara göre işler tıkırında. Türkiye bu zihniyeti daha fazla taşıyamaz. Milletimiz bu zor zamanlarda ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, umurlarında bile değil. Ama Sayın Erdoğan, gerçeklerle yüzleşeceğine, bize hala 2053 masalları anlatıyor. Bu düzen böyle gitmez. Türkiye böyle yönetilemez. Ömrünü tamamlamış, milletine sırtını dönmüş bu iktidarın artık görevi devretme zamanı geldi” diye konuştu.

Dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “'Haydi Erdoğan, er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır. Milletten korkma. Yakışmaz bize korkaklık. Gel kardeşim seçimi yap, sandığı koy. Milleti, Türkiye’yi, devleti namusuyla beraber aydınlığa çıkaralım” sözleriyle erken seçim çağrısını yinelemişti.