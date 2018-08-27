Erdoğan'ın Suriye için İran'a gitmesi gündemde

Zirveye Türkiye ve İran'ın yanı sıra Rusya da katılacak.Türk medyasında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Eylül'de İran'a gidecek. TRT Haber'de yayınlanan bir habere göre Erdoğan Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek için Türkiye, Rusya ve İran girişiminde yapılan görüşmelerin bir sonraki ayağı kapsamında 7 Eylül'de İran'a gidecek.

NTV'nin haberine göre görüşmeler İran'ın Tebriz kentinde gerçekleşecek. Ziyaret ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, Fransız haber ajansı AFP'nin iletişime geçtiği Türk yetkililer görüşmeyi henüz doğrulamadı. Ancak AFP, Cumhurbaşkanlığı'nın basın mensuplarına İran ziyareti için davet gönderdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Ağustos'ta üç devletin ortak girişimiyle başlatılan Astana barış sürecinin bir sonraki toplantısının Eylül ayının ilk haftasında İran'da düzenlenmesine dair planların olduğunu kaydetmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da aynı gün bir açıklama yaparak zirvenin İran'da düzenlenmesine dair planların olduğunu ve takvim üzerinde uzlaşı sağlandığında kamuoyunun bilgilendirileceğini söylemişti.