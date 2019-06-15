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Erdoğan’ın Tacikistan temasları

15.06.2019 18:43 | Son Güncelleme

Asya'da İşbirliği Liderler Zirvesi için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Tacikistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü.

Zirve öncesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el Tani ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ise ayaküstü konuştu. İk liderin 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 zirvesinde ikili görüşme yapması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergilendiğini belirtti. Erdoğan "İşgal, zulüm ve adaletsizliğin, Filistin’in âdeta kaderi olmaktan çıkarılması insanlık onurunun bir gereğidir. Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri, BM kararlarına, Kudüs'ün tarihî ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz” dedi.

"Tek taraflı yaptırımları doğru bulmuyoruz"

Erdoğan, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmanın temellerini güvence altına almak için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Erdoğan, “Bölgemizde kombine taşımacılık koridorlarının geliştirilmesine önem veriyor, modern İpek Yolu’nun yeniden inşasını destekliyoruz. Kafkasya ve Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı-Orta Koridor girişimimiz, bu yaklaşımımızın en somut örneğidir. Bölgesel barışı, istikrarı ve ekonomik iş birliğini zedeleyen tek taraflı adımları ve yaptırımları doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

dha/BW,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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