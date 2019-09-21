Erdoğan'ın taksilerde sigara yasağı açıklamasına destek

12 yıldır taksicilik yapan Yücel Dilek, “İçirirsen binerim diyen var, sigara çok içilmiş deyip taksiden inen var. Aslında içilmemesi lazım. Çünkü aile, çocuklar biniyor. Sigara dumanı aracın içine siniyor. Müşteri talep edince 'yok' diyemiyorsun. Dediğin zaman yanlış algılayıp arabadan iniyor. Bununla ilgili yolcuları bağlayacak ceza uygulanırsa biz de rahat ederiz" dedi. Takside yolculuk yapan Ülker Durukan, taksilerde sigara içilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu kararı destekliyorum. Çünkü kokuyor, sağlığa zararlı. Şoför içerken veya ben içerken karşımdaki rahatsız oluyor. Sağlığa zararlı, içilmemeli. Bununla ilgili ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Taksilerde sigara içmek yasak olmasına rağmen kurala uyulmamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, bugün ABD'ye hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz" dedi.

"ISRAR EDEN YOLCU OLURSA İÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Bir başka taksi şoförü Ayhan Ulu ise, “Ben sigara kullanmıyorum. Çok ısrar eden yolcu olursa tartışmamak için içirmek zorunda kalıyorum. İçmemeleri çok iyi, şoför arkadaşların da yolcular için de çok iyi. Benim sağlığımı da etkiliyor çünkü. Arabalarda sigara kokmadığı zaman müşteriler de memnun kalıyor. Müşteriler ısrar etmezse hiç kokmayacak. İnşallah yasalaşır" diye konuştu.

Aynı takside yolculuk yapan Ülker Durukan de, “Bu kararı destekliyorum. Çünkü kokuyor, sağlığa zararlı. Şoför içerken veya ben içerken karşımdaki rahatsız oluyor. Sağlığa zararlı, içilmemeli. Bununla ilgili ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

“BİZDE YASAK VAR AMA UYGULAMALAR SIKI TUTULSA DAHA İYİ OLACAK"

Taksi şoförü İbrahim Demirci, “İzin vermediğimiz zaman bazı yolcularımız ısrarcı oluyor. Ama Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Ben zaten kendim de sigara içmiyorum. Sigara içilmesine karşıyım. Bizde yasak var ama uygulama yok. O konuda biraz uygulamalar sıkı tutulsa daha iyi olacak. Keşke yasal bir düzenleme olsa da müşterilerimize ceza kesildiği takdirde bir daha tekrar içeceklerini sanmıyorum" şeklinde konuştu.