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Erdoğan'ın taksilerde sigara yasağı açıklamasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın taksilerde sigara içilmesiyle ilgili açıklamasına taksici ve yolcu destek geldi.

Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın taksilerde sigara içilmesiyle ilgili açıklamasına taksici ve yolcu destek geldi.

Taksilerde sigara içmek yasak olmasına rağmen kurala uyulmamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Erdoğan, bugün ABD'ye hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz" dedi.

12 yıldır taksicilik yapan Yücel Dilek, “İçirirsen binerim diyen var, sigara çok içilmiş deyip taksiden inen var. Aslında içilmemesi lazım. Çünkü aile, çocuklar biniyor. Sigara dumanı aracın içine siniyor. Müşteri talep edince 'yok' diyemiyorsun. Dediğin zaman yanlış algılayıp arabadan iniyor. Bununla ilgili yolcuları bağlayacak ceza uygulanırsa biz de rahat ederiz" dedi. Takside yolculuk yapan Ülker Durukan, taksilerde sigara içilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu kararı destekliyorum. Çünkü kokuyor, sağlığa zararlı. Şoför içerken veya ben içerken karşımdaki rahatsız oluyor. Sağlığa zararlı, içilmemeli. Bununla ilgili ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

"ISRAR EDEN YOLCU OLURSA İÇİRMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Bir başka taksi şoförü Ayhan Ulu ise, “Ben sigara kullanmıyorum. Çok ısrar eden yolcu olursa tartışmamak için içirmek zorunda kalıyorum. İçmemeleri çok iyi, şoför arkadaşların da yolcular için de çok iyi. Benim sağlığımı da etkiliyor çünkü. Arabalarda sigara kokmadığı zaman müşteriler de memnun kalıyor. Müşteriler ısrar etmezse hiç kokmayacak. İnşallah yasalaşır" diye konuştu.

Aynı takside yolculuk yapan Ülker Durukan de, “Bu kararı destekliyorum. Çünkü kokuyor, sağlığa zararlı. Şoför içerken veya ben içerken karşımdaki rahatsız oluyor. Sağlığa zararlı, içilmemeli. Bununla ilgili ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

“BİZDE YASAK VAR AMA UYGULAMALAR SIKI TUTULSA DAHA İYİ OLACAK"

Taksi şoförü İbrahim Demirci, “İzin vermediğimiz zaman bazı yolcularımız ısrarcı oluyor. Ama Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Ben zaten kendim de sigara içmiyorum. Sigara içilmesine karşıyım. Bizde yasak var ama uygulama yok. O konuda biraz uygulamalar sıkı tutulsa daha iyi olacak. Keşke yasal bir düzenleme olsa da müşterilerimize ceza kesildiği takdirde bir daha tekrar içeceklerini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

“ARABAYI ÇEKİP SİGARA İÇSEM NASIL PARA KAZANACAĞIM?"

Taksi şoförü Kadir Güngör ise, takside sigara içilmesi gerektiğini söyleyerek, “Arabayı çekip sigara içsem nasıl para kazanacağım. Her sigara içişimde 15 dakika. Ben zaten 12 saat çalışıyorum. Trafikten bir yere gidemiyorsun. Yolcular da kapıyı açar açmaz 'sigara içiriyorsan binerim yoksa binmem' diyor. Ben şoförüm ne yapayım ben? Bazıları ise biniyor neden sigara içirildiğini soruyor. Ben de içmek isteyene izin verdiğimi söylüyorum" dedi.

“SAĞLIĞA ZARARLI VE BEN MÜŞTERİYİM"

Takside çocuğu ile birlikte yolculuk yapan Duygu Gönül ise, “Bence taksilerde sigara içilmemeli, eğer şoför içiyorsa da içmemesini rica ediyorum. Bununla ilgili bir cezai işlem uygulanmalı. Çünkü sağlığa zararlı bir şey ve ben bir müşteriyim buna dikkat edilmesi gerekli" diye konuştu.

Çocuğu ile birlikte takside yolculuk yapan bir başka yolcu Erhan Dövenci ise, “Sigara kullanmadığım için ve dumanından rahatsız olduğum için içilmemeli. Taksi şoförü de içiyorsa yolcuya saygısından dolayı içmemeli" dedi. Erhan Dövenci'nin kızı Öykü ise, “İçilmemeli. Çünkü diğer yolcuları rahatsız edebilir. Eğer sigaraya alerjisi olan varsa onlar da ölümcül bir hastalığa kapılabilir" diye konuştu.

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