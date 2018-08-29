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Erdoğan’ın Tartışmalı Heykeli Kaldırıldı

29.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Almanya’nın Wiesbaden kentinde bienal sanat etkinlikleri çerçevesinde geçici olarak şehir merkezine yerleştirilen heykel kentte Erdoğan taraftarlarıyla karşıtları arasında tartışmalara neden olmuştu. Tartışmalar şiddete dönüşünce heykel güvenlik gerekçeleriyle kaldırıldı

Erdoğan’ın Tartışmalı Heykeli Kaldırıldı

Almanya’nın Wiesbaden kentinde bienal sanat etkinlikleri çerçevesinde geçici olarak şehir merkezine yerleştirilen Erdoğan heykeli güvenlik sebebiyle kaldırıldı.

Pazartesi günü, kentin tam merkezinde bulunan “Alman Birliği” adlı meydana yerleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden dört metre yüksekliğinde ve altın rengindeki heykel kentte Erdoğan taraftarlarıyla karşıtları arasında tartışmalara neden olmuştu.

Bir polis yetkilisi dün akşam saatlerinde heykelin önünde toplanan yaklaşık 300 kişi arasında sözlü tartışma çıktığını, sonrasında arbede yaşandığını belirtirken, Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich, Erdoğan karşıtlarının heykele yumurta atmasının ardından, iki taraf arasında kavga çıktığını, üç kişinin gözaltına alındığını ve bunun ardından heykelin kaldırılması yönünde direktif verdiğini açıkladı.

Belediye Başkanı daha önce Erdoğan’ın heykelinin dikileceğinden haberdar olmadığını, Bianal yönetiminin sadece “sanatsal içerikli bir boy heykeli” dikileceğini bildirdiğini söylemiş ve buna rağmen “sanatın özgürlüğüne olan saygısından” Erdoğan heykelinin kalmasından yana olduğunu ifade etmişti.

Bir diğer belediye yetkilisi ise bugün yaptığı açıklamada radikal Kürt grupların Almanya çapında çağrı yaparak, heykel önünde eylem planladıkları yönünde istihbarat aldıklarını ve bu yüzden de heykelin kaldırıldığını duyurdu. Bienal yönetimi adına konuşan bir yetkili, heykelin provakasyona neden olmasını arzuladıklarını, ancak tartışmaların şiddete dönüşeceğini tahmin edemediklerini söyleyerek, heykelin güvenlik nedeniyle kaldırılmasına itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Bianel Direktörü Uwe Eric Laufenberg "Erdoğan'ın tartışmalı bir figür olarak algılanması normal. Bizim bu ülkede onu tartışmamıza izin veriliyor ama başka ülkelerde verilmiyor olması çok üzücü" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın ziyareti için güvenlik önlemleri arttırılıyor

Öte yandan Berlin Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde planlanan Berlin ziyareti nedeniyle bir genelge yayınlayarak, ziyaret boyunca tüm polis birimlerinin izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanının ziyareti boyunca çok sayıda protesto gösterisi yapılacağını belirten Geisel, polisin Erdoğan taraftarlarıyla karşıtları arasında yaşanabilecek olayları engelleyebilmek için alarma geçirileceğini açıkladı.

Berlin polisinden bir yetkili, daha önce "en yüksek düzeyde güvenlik önlemleri" alınacağını açıklarken, Erdoğan’ın ziyaretinin 2002 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush’un Berlin’deki temaslarından bu yana “en rizikolu ziyaret” olarak sınıflandırıldığını belirtmişti.

Polis yetkilileri, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında kentteki polis birimlerinin yetersiz kalması tehlikesine karşı diğer eyaletlerden, federal polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK’den takviye istendiğini doğruladılar. İstihbarat servisleri ve diğer güvenlik birimleri, Erdoğan’ın ziyaretini fırsat olarak gören Alman aşırı solcu ve otonom çevrelerin protesto ve eylem hazırlıkları içinde olduğu düşünüyorlar. Söz konusu grupların internet üzerinden ziyarete karşı eylem çağrılarının yoğunlaştığını belirten yetkiler, söz konusu grupların terör örgütü PKK taraftarları ile olası ortak eylemlerde bulunabileceği söylüyor.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya'ya davet edilen Recep Tayyip Erdoğan 28 ve 29 Eylül tarihlerindeki devlet ziyareti kapsamında Başbakan Angela Merkel ile de biraraya gelecek.

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