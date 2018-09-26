Erdoğan’ın Temasları Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmaları kapsamında New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Görüşmelerin içeriğiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. Erdoğan, Salı akşamı otelinde kabul ettiği Reuters haber ajansı muhabirlerinin sorularını dayanıtladı.

Birleşmiş Milletler tarafından, “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü” kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle, Sağlık Bakanlığı’na başarı ödülü verildi. Ödül, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.

Erdoğan dün de Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmanın ardından, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in liderler onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

