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Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkan adayı amcası Ahmet Dölekli ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Atilla Dölekli (39), son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkan adayı amcası Ahmet Dölekli ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Atilla Dölekli (39), son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta Erzurum mitingi sonrası tespihini Atilla Dölekli'nin oğlu Muhammed Atabey'e (8) hediye etmişti.
Kaza, 31 Mart saat 12.30 sıralarında, Pasinler ilçesinde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den Pasinler'e aday gösterilen Ahmet Dölekli, oy kullandıktan sonra, içinde akrabalarının da bulunduğu otomobille okulları dolaşmaya başladı. Altınbaşak Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Atilla Dölekli yönetimindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada AK Parti'li aday Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Atilla Dölekli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
AMCASININ BAŞKANLIĞINI GÖREMEDİ
Bugün sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Atilla Dölekli'nin cenazesi Pasinler ilçesine götürüldü. İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İbrahim Aydemir, Selami Altınok, Dölekli ailesinin yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hastanede tedavisi devam eden ve seçimleri kazanan Ahmet Dölekli cenaze namazına katılamadı. İlçe mezarlığında defnedilen Dölekli'nin vefatı nedeniyle AK Parti, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçim kutlamalarını iptal etti.
ERDOĞAN OĞLUNA TESPİHİNİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta Erzurum miting alanından ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli, çok sayıda Erdoğan hayranının kendisini telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif ettiğini belirtmiş ve oğlunun bu tespihi ölene kadar saklayacağını söylemişti.

FOTOĞRAFLI

Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası son yolculuğuna uğurlandıErdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası son yolculuğuna uğurlandıErdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası son yolculuğuna uğurlandıErdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası son yolculuğuna uğurlandı

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