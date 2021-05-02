“Erdoğan’ın Trump’tan Aldığı Açık Çekin Süresi Doldu”

19 sayfalık yasa tasarısında, özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Türk hükümetinin, dozunu arttırdığına dikkati çektiği insan hakları ihlallerini kınanıyor. Senatörlerin ortak açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türk Hükümeti’nin” hem sınırları içinde hem de dışındaki “gazetecileri, siyasi rakiplerini, muhalifleri, sivil toplum eylemcilerini ve azınlıkları pişkin biçimde hedef alan” bir susturma kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Geçmişte 2017 ve 2019 yıllarında sunulan tasarıların tekrarı olan, “Türkiye İnsan Hakları Teşvik Yasası 2021” olarak adlandırılan yasa tasarısında, Demokrat Senatörler Ed Markey, Ron Wyden ve Jeff Merkley’nin imzaları bulunuyor.

Yasa tasarında ayrıca Türkiye’de geçmişte zor mücadelelerle kazanılan demokratik ilerlemenin daha fazla erozyona uğramasının önlenmesi için ABD’nin NATO müttefikine baskı uygulaması talep ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı’ndan vicdani ve siyasi gerekçelerle hapsedilen kişiler serbest bırakılıncaya kadar Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine yardım ve destek sağlaması isteniyor.

Üç Demokrat senatörün sunduğu tasarı, ABD Maliye Bakanlığı’nın da devreye girerek uluslararası mali kuruluşlardan gelebilecek ve Türk hükümetinin insan hakları ihlalleri işlemesine yardımı dokunabilecek kredi, bağış gibi mali işlemlerin de önüne geçilmesini istiyor.

Yasa tasarısına göre Türk hükümeti, kişilerin vicdani ve siyasi suçlarla hapsedilmesinden, gazetecilerin siyasi gerekçelerle gözaltına alınmasından, sosyal medyada ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş insan hakları yükümlülüklerini ihlal etmekten sorumlu tutuluyor.

2009’da Rusya devletinin yolsuzluğunu ifşa eden ve bu yüzden gözaltında işkenceyle öldürülen Sergei Magnitsky adlı vergi danışmanı adına 2016 yılında ABD Kongresi’nce kabul edilen yasa, insan hakları ihlallerinden sorumlu yabancı devlet ve hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Yasa tasarısı, Amerikan hükümeti ve senatosuna da “Türkiye’de demokrasi, barış ve huzur sağlanması ve Türk hükümetinin ifade özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma özgürlüklerine yönelik saldırılarına” karşı çıkma yönünde resmi tutum belirlemesi talebinde bulunuyor. Ayrıca, Türk hükümetinin mevcut yasa ve kısıtlamaları geri alarak internet üzerinden kendilerini ifade eden kişilere uyguladığı baskıları sona erdirmesi yönünde bir açıklamaya da yer veriliyor.

“Erdoğan insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacak”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkilerini kötüye kullanma yönünde Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray’dan aldığı açık çekin süresi resmen dolmuştur” diyen Senatör Ed Markey, ABD’nin; sosyal medyayı sansürleme, ifade özgürlüğünü kısıtlama ve kendisini eleştirenleri hapsetme kararlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutacağı ve bu konuda kendisini “yeniden” güçlü bir biçimde ifade edeceğini kaydetti.

Markey, Başkan Joe Biden’a yaptığı çağrıda “ABD’nin sistematik insan hakları ihlalleri işleyen ya da doğrudan emrini veren Türk yetkililere karşı gazeteciler, aktivistler, sivil toplum liderleri ve muhalefetin yanında yer alarak” gerekli diplomatik araçları kullanmasını istedi.