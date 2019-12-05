HABER

Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 22:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasal düzenlemeyi veto etmesinin ardından, söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak TBMM’de kabul edildi.

Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen maddeyi veto etmesinin ardından "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun değişikliği, onaylanması için tekrar Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

"Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir” diyen Erdoğan, söz konusu maddeyi veto etmişti.

"Zor karar”

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, kabul edilen kanunla ilgili kararın "zor” olduğuna işaret etti. Bostancı, "Elimizin bir tarafında insanların hayatına, sağlığına, sıhhatine ilişkin hassasiyetler çerçevesinde bir perspektif, diğer tarafında da orada çalışan insanların istikbali, geleceği, Türkiye'nin yerli elektrik üretimi ve nihayetinde borçlar çerçevesinde teşekkül eden bir durum var” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Söz konusu madde TBMM Genel Kurulu'nda 21 Kasım'da AKP ve MHP'den milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50'inci madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması öngörülmüştü. Cumhurbaşkanlığına imza için gönderilen yasal düzenleme, 2 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti.

DW,DHA/NS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı
Bakan Ersoy, hafıza odası sergisini gezdiBakan Ersoy, hafıza odası sergisini gezdi
Binanın 4. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktüBinanın 4. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

'Kanatsız kuşu yatağa alınca...' Üçlü ilişki şoke etti

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Doğa Koleji'ndeki kriz büyüyor! Veliler akın etti

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortadoğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası ABD'yi karıştırdı

ABD'yi karıştıran iddia! Kongre ile Pentagon karşı karşıya geldi

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 21 milyon TL devretti!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu! Sözleri yürek dağladı

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Rasulayn'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik kilit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.