Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen maddeyi veto etmesinin ardından "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun değişikliği, onaylanması için tekrar Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

"Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir” diyen Erdoğan, söz konusu maddeyi veto etmişti.

"Zor karar”

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, kabul edilen kanunla ilgili kararın "zor” olduğuna işaret etti. Bostancı, "Elimizin bir tarafında insanların hayatına, sağlığına, sıhhatine ilişkin hassasiyetler çerçevesinde bir perspektif, diğer tarafında da orada çalışan insanların istikbali, geleceği, Türkiye'nin yerli elektrik üretimi ve nihayetinde borçlar çerçevesinde teşekkül eden bir durum var” açıklamasında bulundu.