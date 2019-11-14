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Erdoğan'ın Washington ziyareti ABD basınında: 'Hiçbir lider, Erdoğan kadar, istediğini elde edemedi'

14.11.2019 08:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında yer buluyor. Haberlerde, Trump'ın, Erdoğan için kullandığı, 'Onun büyük hayranıyım' ifadesi öne çıktı. New York Times gazetesinde ise 'Trump bir despotu daha ağırladı' başkıklı bir yazı yayımlandı.

Erdoğan'ın Washington ziyareti ABD basınında: 'Hiçbir lider, Erdoğan kadar, istediğini elde edemedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında yer buluyor. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım." Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer alıyor.

Crowley'nin yazısı, Barış Pınarı Harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıyor.

Beyaz Saray muhabiri, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını ancak Trump'ın, Erdoğan ile görüşmeleri sırasında, bu hususta, hissedilir bir tavır ortaya koymadığını savundu.

Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması, somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor" ifadesiyle sonlandı.

Yine New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde kaleme alınan yazıda ise hem Erdoğan'a hem de Trump'a eleştiriler vardı.

"Erdoğan ile buluşarak, Trump bir despotu daha ağırladı" başlıklı yazının alt başlığında ise "Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ne elde etti? sorusu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile

Trump'ın Erdoğan'ı ağırlamaması için; Amerika'nın Kürt müttefiklerini saldırmalarından, S-400 krizine ve Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılara kadar çok fazla sebep olduğu yazıda savunuldu.

Görüşmelerin "çok iyi ve verimli" geçtiği şeklindeki ifadeyi kanıtlayacak bir emare olmadığını savunan yazıda, S-400 sorununun "çözümsüz" kaldığı sonucu çıktığı da yazıldı.

Yazı, Ukrayna eksenli azil soruşturmasına yapılan bir atıfla sonlandı:

"Anlaşılan Erdoğan'ın bu ziyareti 'iyiliğe karşı iyilik' temelinde gerçekleşmedi ki asıl problem de bu. Erdoğan gibi otoriter bir zorbayla yapılacak Beyaz Saray görüşmesi, ABD ve dünya için açık ve somut dış politika kazanımları sağlamalıydı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy gibi müttefike yapılacak Beyaz Saray daveti ise, aksine açık bir desteğin göstergesi olarak gerçekleşmeliydi. Trump aradaki farkı kaçırıyor gibi.."

'Hiçbir lider, Erdoğan kadar, istediğini elde edemedi'

Washington Post'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile

Post'un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir" dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.

CNN Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.

Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak, Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakılmasını, S-400 krizinde Trump'ın yaptırım karşıtı tavrını örnek gösterdi.

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