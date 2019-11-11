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Erdoğan’ın Washington Ziyaretinin Ayrıntıları Belli Oldu

11.11.2019 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12-13 Kasım’da Washington'a yapacağı ziyaretin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı çalışma ziyareti kapsamındaki görüşmelerde "Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı" belirtildi

Erdoğan’ın Washington Ziyaretinin Ayrıntıları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12-13 Kasım’daki Washington ziyaretinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı çalışma ziyaretindeki görüşmelerde Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, temaslar kapsamında “Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacağı” belirtildi.

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki görüşmelerin ardından Beyaz Saray’da ABD saatiyle öğleden sonra 15.10’da basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndna yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ABD Ticaret Odası’nın evsahipliğinde düzenlenecek toplantıda işadamlarına hitap edecek.

Erdoğan’ın Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de buluşması bekleniyor.

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