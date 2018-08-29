HABER

Erdoğan'ın Wiesbaden'deki heykeli kaldırıldı

29.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Wiesbaden'e dikilen 4 metre yüksekliğindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli güvenlik gerekçesiyle kaldırıldı.

Erdoğan'ın Wiesbaden'deki heykeli kaldırıldı

Heykel sanat festivali çerçevesinde tartışma ortamı yaratmak amacıyla dikilmişti.Wiesbaden Belediyesi bir sanat festivali çerçevesinde dikilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini kaldırttı. Gerekçe olarak heykelin güvenliğinin garanti edilemeyeceği belirtildi.

Wiesbaden Belediyesinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sven Gerich ve Zabıta Müdürü Oliver Franz eyalet polis teşkilatıyla birlikte güvenliği daha fazla garanti edilemeyeceği için heykelin kaldırılmasını kararlaştırdı. Bu karar Belediye Meclisi görüşmelerinde varılan sonuçla örtüşmektedir" dedi.

Polis, Salı akşamı Erdoğan taraftarları ile karşıtlarının heykelin çevresinde tartıştıklarını belirtti. Polis tartışmaların olaysız kapandığını açıklarken, gazetelerde Zabıta Müdürü Franz'ın "Sözlü atışmalar zamanla itiş kakışa dönüştü ve bıçaklı kişiler de görüldü" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Pazartesi günü dikilen 4 metre yüksekliğinde ve altın rengindeki Erdoğan heykeli gece yarısı itfaiyeye ait bir vinçle sökülerek meydandan uzaklaştırıldı. Bölge polisi Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Heykel vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Heykel itfaiye tarafından nakledilecek. Kaldırma faaliyeti bizim açımızdan olaysız geçti" dedi.

Wiesbaden Bienali çerçevesinde kentteki bir meydana dikilen Erdoğan heykeli şaşkınlık ve tartıimaşlara yol açmıştı. Kent belediyesi "Festival sırasında insan benzeri heykel dikilmesine izin verildiğini ancak Erdoğan heykeli dikileceğinin bilinmediğini" duyurdu.

Sanat ve siyaset

Wiesbaden Kent Tiyatrosu Müdürü Uwe Eric Laufenberg, "Heykeli ifade özgürlüğünü vurgulamak ve Erdoğan hakkında tartışma başlatmak amacıyla diktik" dedi. Laufenberg, "Böyle aksiyonlar heryerde oluyor. Sanat olduğu gibi göstermek için vardır. Bunu anlamak her zaman kolay olmaz. Ancak demokrasilerde her türlü görüşe katlanmak gerekir” diye konuştu.

Wiesbaden Belediyesi önce protestolara rağmen kamu güvenliği ve düzeni açısından tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle Erdoğan heykeline müdahale etmek istemedi. Açıklamada sanat özgürlüğüne saygı duyulduğu ve bienalin provokasyon ve tartışmaya değer aksiyonlar planladığının bilincinde olunduğuna da yer verildi.

Hessen eyalet merkezi Wiesbaden'in büyük meydanına dikilen Erdoğan heykeli birçok kentlinin ilgisini çekmişti. Kent yönetiminin bir sözcüsü heykele şaşırdığını söyleyen birçok kişi tarafından telefonla arandıklarını ve bu aksiyonun sanat festivali çerçevesinde düzenlendiğini herkesin bilmediğini belirtti.

Erdoğan'ın heykelinin bienal çerçevesinde kente dikilmesi, Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerindeki Almanya ziyaretinden bir ay önce gerçekleşti.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İlginizi Çekebilir

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç

Ameliyatla burnunu ve kulaklarını aldırdı! Gerekçesi çok ilginç

Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!

Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!

Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!

Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bilim insanları: Keçiler, mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyor

Bilim insanları: Keçiler, mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyor

Türkiye'nin AB süreci yeniden canlanır mı?

Türkiye'nin AB süreci yeniden canlanır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.