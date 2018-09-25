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Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi Twitter'da "TT" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:57 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi ile yaptığı paylaşım, Trend Topic (TT) oldu - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir. Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan "#WorldIsBiggerThan5" (Dünya 5'ten büyüktür) hashtagi ile yaptığı paylaşım Trend Topic (TT) oldu.

Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 73'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yaptığı konuşma sonrasında, Twitter'dan "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi ile paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi kısa süre içerisinde Twitter'da "TT" oldu.

Başkan Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir. Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz."

Erdoğan, mesajların altında BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan alıntılara da yer verdi.

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