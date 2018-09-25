Erdoğan'ın ziyareti Almanya'daki Türkleri böldü

Kimileri memnun, kimileri ise tepkili.“Erdoğan’ın geleceği için çok seviniyorum. Ben zaten Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum.”

Berlin’in Kreuzberg semtinde bir baklavacıda çalışan Özlem Kalender, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gelecek olmasından duyduğu memnuniyeti bu sözlerle dile getiriyor. Almanya doğumlu 30 yaşındaki Kalender, Erdoğan’ın “Türkiye’ye çok faydası olduğu” görüşünde. Kalender, her yıl Türkiye’ye gittiğinde “yeni yapılan yollar, parklar ve hastanelerle” ülkenin ne kadar “modernleştiğini” gördüğünü anlatıyor. Özlem Kalender, Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türkler için de “bir şey yapmasını” bekliyor. “Bizi burada hâlâ benimsemeyenler var. Bizim Almanya’ya yaptığımız katkıları anlatsın, bizim arkamızda olduğunu göstersin” diyor.

Özlem Kalender gibi Erdoğan’a destek veren Türkiye kökenlilerin sayısının yüksek olduğunu 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin sonuçları da ortaya koyuyor. Almanya’da oy kullanma hakkı olan yaklaşık bir milyon 445 bin Türk’ün yaklaşık yüzde 65’i Erdoğan’a, yaklaşık yüzde 56’sı da iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermişti. Duisburg-Essen Üniversitesi’nden İnci Öykü Yener Roderburg, Almanya’daki Türklerin oylarının Türkiye’deki seçimlere etkisinin yüzde 2,5 civarında olduğuna dikkat çekiyor. Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor.