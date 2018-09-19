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Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınıyor

19.09.2018 19:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti ve Berlin ile Köln kentlerinde planlanan protesto gösterileri nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı açıklandı.

Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Köln'e yapmayı planladığı ziyareti protesto için düzenlenecek gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı belirtildi. Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob, devlet misafirleri için uygulanan güvenlik prosedürünün yanı sıra gösteriler nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti. Emniyet yetkililerinin alınan güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntıları gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 ve 29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya yapacağı devlet ziyareti nedeniyle Köln'ün yanı sıra Berlin'de de protesto gösterileri düzenlenmesi planlanıyor. Berlin'de planlanan en büyük protesto gösterilerinden biri Kürt ve sol grupların bir araya geldiği "Erdoğan Not Welcome” adlı girişim tarafından düzenlenecek. Girişimde yer alan Kürtlerin Kamuoyu Çalışmaları Merkezi "Civaka Azad” tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Cuma günü düzenlenmesi planlanan bu protesto gösterisine 10 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

"Civaka Azad” tarafından verilen bilgiye göre, 29 Eylül'de Köln'de de yerel grupların girişimi ile bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Köln polisi Alevi gruplar ve Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di) bir protesto gösterisi düzenlemek üzere başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile de iki kez görüşmesi bekleniyor.

Laschet cami açılış törenine katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Köln kentine gitmesi ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin resmi açılışını yapması planlanıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in Erdoğan ile birlikte cami açılışına kesinlikle katılmayacağı açıklandı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti başbakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, eyaleti ziyaret etmek isteyen her devlet konuğunun başbakan tarafından "protokol gereği karşılandığını” vurguladı. Ancak sözcü, bu karşılamanın nasıl olacağına dair bilgi vermedi. Sözcü, Eyalet Başbakanı Laschet'in uluslararası ilişkilerde açık bir şekilde görüş alışverişi yapılması ve eleştirel diyalogdan yana olduğunu da sözlerine ekledi. Sözcü, "Köln'deki DİTİB caminin açılışının bunun için uygun bir yer olmadığını” belirterek, Laschet'in bu açılışa katılmayacağının altını çizdi.

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) tarafından dün yapılan açıklamada, Laschet'in Erdoğan ile birlikte caminin açılışına katılacağı belirtilmişti. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada da haber doğrulanmamıştı.

AFP,dpa,epd/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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