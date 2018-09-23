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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı

23.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde Berlin, Hannover ve Düsseldorf'ta "İstenmiyorsun" pankartlarıyla protesto edildi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'da protestolar başladı

Alman siyasilerin Erdoğan için verilecek resmi davete yönelik boykotu ise büyüyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen küçük çaplı gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin'de birkaç yüz kişinin toplandığı eylemde göstericiler "Erdoğan istenmiyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. Bir başka pankartta ise "Erdoğan öldürür, Merkel hapseder" mesajı vardı.

Erdoğan'ın ziyaretine Hanover'de de tepki gösterildi. Erdoğan'ın ziyaretini sokağa çıkarak protesto eden grubun gösterisi daha sonra aşırı sağcılığa karşı kentte düzenlenen bir başka gösteriyle birleşti.

Düsseldorf'ta düzenlenen gösteride ise "Türkiye'deki devlet terörünü durdurun" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Erdoğan karşıtı gösterilerin aralarında Kürt derneklerinin de olduğu çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlendiği bildirildi.

Erdoğan'ın Almanya'daki resmi görüşmelerini gerçekleştireceği 28-29 Eylül tarihlerinde ülkede daha büyük çaplı protesto gösterileri planlanıyor. Erdoğan'ın ziyaret edeceği Berlin ve Köln'de düzenlenmesi planlanan eylemlerin her birine 10 bin civarında kişinin katılması bekleniyor.

Ziyaretle ilgili Erdoğan'dan açıklama

BM Genel Kurulu için New York'a hareket etmeden önce havalimanında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretine de değindi. Erdoğan, "Öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yılda yaşananların tamamen geride bırakılması olacaktır. Öte yandan ekonomik ilişkilerimizi karşılklı fayda temelinde daha da ileriye taşıyabilmek için atabileceğimiz adımlar olacaktır" diye konuştu. Erdoğan Türkiye'de yatırımları bulunan Alman firmaların üst düzey yöneticilerini de kabul edeceğini ifade etti.

Erdoğan, "Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığını ve yabancı düşmanlığı konularının da Almanya'daki görüşmelerde gündeme getireceğini" ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in ırkçılık ve aşırı sağa karşı kararlı duruşundan memnun olduklarını belirten Erdoğan, "PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı Almanya'dan daha etkin mücadele bekeldiklerini de ileteceğini" söyledi.

Berlin ve Ankara iki yıl önceki darbe girişiminden sonra çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması nedeniyle gerilen gelen Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaretin normalleşme sürecine katkıda bulunması umuluyor.

Erdoğan son 15 yılda Almanya'yı Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla birçok kez ziyaret etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in davetiyle gerçekleşecek ziyaret programında resmi temasların yanı sıra devlet töreni ve resmi yemek daveti de yer alıyor.

Erdoğan için verilen yemeğe katılmayacaklar

Erdoğan'ın Almanya'ya gelecek olması Sol Parti, Yeşiller, Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Partili politikacılar tarafından eleştiriliyor. Hür Demokrat Parti'nin meclis grubu dış politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai ile Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ile dört AfD milletvekili Erdoğan için verilecek resmi yemeğe katılmayacaklarını duyurdu.

Köln'deki DİTİB Merkez Camii'nin açılışına katılacak olan Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben büyük bir salon konuşması yapmayacağı açıklandı. Erdoğan Almanya'da yaşayan Türklere en son 2014 ve 2015 yıllarında Köln ve Karlsruhe şehirlerinde hitap etmişti.

DW,dpa/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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