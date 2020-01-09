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  4. Erdoğan:"(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"

Erdoğan:"(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Erdoğan:"(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"


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