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Erdoğan:"(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"
Erdoğan:"(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"
POLİTİKA
HABERLERİ
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09.01.2020 15:13 |
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Erdoğan:"(Kadına yönelik şiddet suçları)Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin"