Erdoğan'la Görüşen Senatör Graham Ermeni Tasarısını Engelledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Başkanı Donald Trump’la Amerikalı senatörlerle de Oval Ofis’te biraraya gelmesinin ardından senatörlerden açıklamalar geldi.

Görüşmeye katılan senatörlerden biri olan ve Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na en çok tepki veren isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham daha önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarının Amerika Senatosu’nda gündeme gelmesini engelledi.

Senato’da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Suriye konusuna dair görüştüklerini aktaran Graham, “Senatörler olarak tarihi yeniden yazmamalıyız. Türkiye ve Ermenistan’ın bir araya gelerek bu soruna çözüm bulmasını umuyorum” dedi.

Beyaz Saray’daki görüşmeye katılan bir diğer senatör Ted Cruz da, “Türkiye’yi problemli de olsa hep müttefik olarak tanımladım. Türkiye’yle ittifak, ulusal güvenliğimiz için önemli ama Kürt müttefiklerimize saldırı kabul edilemez. Türkiye, S-400’le devam ettiği sürece F-35 satmayacağımızı net şekilde Erdoğan’a söyledim” ifadelerini kullandı.

