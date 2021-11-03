Erdoğan'la ilgili paylaşımlara soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya platformu Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "manipülatif" paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 30 kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, "suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü" belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır."

Twitter'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak yapılan paylaşımlar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hesabından şu paylaşımı yaptı.

DW/ HT,SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

