Erdoğan'la konuşmak için ağaça çıkan kadının eşi, eski yarbay beraat etti

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılanan 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 7 eski askeri personelin davasında karar çıktı. Tutuklu kocasının suçsuzluğunu anlatmak için programın yapıldığı alanda ağaca çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan Nazife Kayacı'nın eşi, 1'inci Tabur eski Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi beraat etti. 109'uncu Topçu Alay eski Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli ise 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 109'uncu Topçu Alay Komutanı Albay Oğuz Çobanbeyli, 1'inci Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı, 2'nci Tabur Komutanı Yarbay Serkan Aslan, Binbaşı Kadir Aluç ve Üsteğmen Cemal Doğan, 19 Ağustos 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Gözaltına alınan Üsteğmen Onur Vahap Aslan ve Astsubay Soner Kurtkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Meslekten ihraç edilen 7 eski askeri personel hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.