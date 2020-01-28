HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan'la Trump Libya Konusunu Görüştü

Erdoğan'la Trump Libya Konusunu Görüştü

28.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donalp Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği telefon konuşmasında Libya'daki son durum ele alındı

Erdoğan'la Trump Libya Konusunu Görüştü

ABD Başkanı Donalp Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği telefon konuşmasında Libya'daki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın Erdoğan'ı telefonla aradığı ve Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği kaydedildi. Trump'ın Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, iki lider, Libya başta olmak üzere bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Bu bağlamda, Suriye'deki gelişmeler ve İdlip de değerlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Coronavirus alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

Coronavirus alarmı! O bölgeye giriş yasaklandı

Virüs korkunç boyutlara ulaştı! Doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Çin'de doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!

‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!

'Yüzyılın Anlaşması' bugün açıklanacak!

'Yüzyılın Anlaşması' bugün açıklanacak!

Sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54'e yükseldi

Sel ve heyelanlarda ölü sayısı 54'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.