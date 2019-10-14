Erdoğan:‘Münbiç’e Arap Kardeşlerimiz Girecek Biz Güvenlik Sağlayacağız’

Erdoğan, “Şu anda birçok dedikodular var. Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda da biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Bildiğiniz gibi Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı. Fakat seneyi devirdi, Münbiç boşaltılmadı. Münbiç boşaltıldığında Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz, görüşmeler yaptığımız Arap aşiretleri girecek. Bizim yaklaşımımız onların girmesi ve onların güvenliğini sağlamak” dedi.

Suriye’nin kuzeyinden gelen bilgiler, Şam yönetimiyle Suriye Demokratik Güçleri, SDG’nin bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşma kapsamında Suriye Ordusu’nun ülkenin kuzey doğusunda SDG’nin kontrolünde olan yerleşim merkezlerine girdiğini gösteriyor.

‘‘Amerika ve Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız sürdürüyor’’

Uluslararası basının Barış Pınarı Harekatı’na yaklaşımını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Rusya’yla görüşmelerin devam ettiğini de dile getirdi.

Erdoğan“Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, bizse doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın. NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Onun duruşu çok farklı. Üye ülkelerin bazılarının duruşu çok farklı. Biz bu noktada dik duracağız. Özellikle teröre ve teröristlere karşı. Bizim Kürtlerle bölgede savaşmak diye bir şey yok. Terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Savaş devletler arasında olur. Amerika ve Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız sürdürüyor”diye konuştu.

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