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Erdoğan:"(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
Erdoğan:"(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
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13.01.2020 16:52 |
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Erdoğan:"(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri)Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
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