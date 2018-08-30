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Erdoğan:"Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 20:28 | Son Güncelleme

Erdoğan:"Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz"


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