Ereğli polisi 20 küçükbaş hırsızlık olayını aydınlattı: 8 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, iki ayda 20 hırsızlık olayında çalınan 164 küçükbaş hayvandan 54 tanesi bulunarak sahiplerine teslim etti. Polis, hırsızlık olaylarına karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, çalıntı hayvanları satın alan 6 kişi hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son dönemlerde küçükbaş hayvan hırsızlığının artması üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olaylarının 16 plakalı bir araçla A.T. (23), Y.B.K. (20) ve M.B. (27) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla A.T. ile Y.B.K.’yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli M.B.’nin ise adresinde bulunmadığı öğrenildi. Evlerde yapılan aramalarda A.T.’ye ait ikamette çalıntı olduğu anlaşılan 8 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda araştırmalarını derinleştiren polis, yakalanan şüphelilerin polis ve jandarma bölgelerinde meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayında 164 küçükbaş hayvanın çalınması olaylarının failleri olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin çaldıktan sonra hayvanları sattıkları kişileri de belirleyen polis, Karapınar, Halkapınar ve Emirgazi ilçeleri ve yaylalarında çalındıktan sonra satılan 54 adet koyunu buldu. El konulan koyunlar Ereğli ilçesindeki sahiplerine teslim edildi. Çalıntı hayvanları satın aldıkları belirlenen 6 kişi hakkında da “suç eşyasının satın alınması” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında firari olan şüpheli M.A.’nın da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.



