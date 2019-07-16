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Ereğli'de 16 katlı binanın inşaatı durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Cami arkasında yapımı devam eden 16 katlı binanın inşaatı, şehrin mimari yapısını bozduğu gerekçesiyle belediye tarafından durduruldu.

Ereğli'de 16 katlı binanın inşaatı durduruldu

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Cami arkasında yapımı devam eden 16 katlı binanın inşaatı, şehrin mimari yapısını bozduğu gerekçesiyle belediye tarafından durduruldu.
Eski Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın döneminde başlatılan 16 katlı binanın inşaatı, ilçe halkının şikayeti üzerine önündeki İmam Hatip Lisesi Cami ve minaresinin mimari yapısını bozup, kötü görüntü oluşturduğu gerekçesiyle, yeni Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından durduruldu. Ereğli Belediyesi, soruşturma için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede bu tür görüntülere asla izin vermeyeceğini söyledi. Binaya yasal mevzuata aykırı olarak inşaat izni verildiğini tespit ettiklerini ifade eden başkan Posbıyık, "Mesela kat izni verilirken yasal olarak ölçüm yapılması gereken yerden yapılmamış başka bir parsel baz alınarak çok katlı bina yapılmasına izin verilmiş. Bunun gibi birkaç tane daha bina var Ereğli'de. Yapılaşmada bu tür dikey mimariye izin verilmemesi için arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Mevcut binalar için de bakanlıktan müfettiş talep ettik. Gereken neyse yapılacak" dedi.

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Ereğli'de 16 katlı binanın inşaatı durdurulduEreğli'de 16 katlı binanın inşaatı durduruldu

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