HABER

Ereğli'de 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'de 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin su veya yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
360 öğrencisi bulunan ve bir kısmı okulun yatılı bölümünde kalan İvriz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bugün sabah saatlerinde ev ve okuldan mide bulantısı, kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine tedavi altına alınan 68 öğrenciden bazıları, yapılan tedavisini ardından taburcu oldu. Öğrencilerin sudan veya dün öğlen yedikleri çorba, pilav ve mercimek yemeğinden zehirlendikleri üzerinde duruluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yenilen yemeklerden, İlçe Sağlık Müdürlüğü de sudan aldıkları numuneleri inceleme altına aldı.
Hastaneye başvuran bir öğrenci, ''Bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetim vardı. Dün öğlen çorba, pilav ve mercimek yemeği yedik. Akşam da kantinden yedim'' dedi.
Öğrencilerden Deniz Taşkıner de ''Okulda yatılı kalıyorum. Rahatsızlığım dün saat 22.00 sıralarında başladı. Dün kısır ve yemek yedik; tadı farklıydı'' dedi.
Ruhi Biçer, kızının zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, ''Gece bulantı ve kusma şikayeti vardı. Sabah okula gidince rahatsızlığı devam etmiş. Diğer arkadaşlarında da aynı şikayetler varmış. Kızım arada, 'Baba zehirlenme şüphesiyle bizi hastaneye götürecekler' dedi. Ben de okula gidip, kızımı kendim hastaneye getirdim. Dün öğlen yediği yemek veya sudan zehirlendiklerini düşünüyoruz. Suyu içmiş de olabilirler, yemekte de kullanılmış olabilir.'' diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Ereğli'de 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıEreğli'de 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

PARTNERHerkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!Herkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!
Gelin ve 2 görümcesine hırsızlık gözaltısıGelin ve 2 görümcesine hırsızlık gözaltısı
Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü kumsal, onlara ev sahipliği yapıyor

Dünyaca ünlü kumsal, onlara ev sahipliği yapıyor

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...

Sivas'ta şaşırtan görüntü! Vatandaşlar durup böyle izledi...

Kadıköy'de İDO eylemi

Kadıköy'de İDO eylemi

Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!

Hizmetçinin ellerini dolaba kelepçeleyip villayı soydular!

Pes! Gelin, iki görümcesini de yanına alıp...

Pes! Gelin, iki görümcesini de yanına alıp...

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.