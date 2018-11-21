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Ereğli'de 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören 68 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin su veya yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

360 öğrencisi bulunan ve bir kısmı okulun yatılı bölümünde kalan İvriz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bugün sabah saatlerinde ev ve okuldan mide bulantısı, kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine tedavi altına alınan 68 öğrenciden bazıları, yapılan tedavisini ardından taburcu oldu. Öğrencilerin sudan veya dün öğlen yedikleri çorba, pilav ve mercimek yemeğinden zehirlendikleri üzerinde duruluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yenilen yemeklerden, İlçe Sağlık Müdürlüğü de sudan aldıkları numuneleri inceleme altına aldı.

Hastaneye başvuran bir öğrenci, ''Bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetim vardı. Dün öğlen çorba, pilav ve mercimek yemeği yedik. Akşam da kantinden yedim'' dedi.

Öğrencilerden Deniz Taşkıner de ''Okulda yatılı kalıyorum. Rahatsızlığım dün saat 22.00 sıralarında başladı. Dün kısır ve yemek yedik; tadı farklıydı'' dedi.

Ruhi Biçer, kızının zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, ''Gece bulantı ve kusma şikayeti vardı. Sabah okula gidince rahatsızlığı devam etmiş. Diğer arkadaşlarında da aynı şikayetler varmış. Kızım arada, 'Baba zehirlenme şüphesiyle bizi hastaneye götürecekler' dedi. Ben de okula gidip, kızımı kendim hastaneye getirdim. Dün öğlen yediği yemek veya sudan zehirlendiklerini düşünüyoruz. Suyu içmiş de olabilirler, yemekte de kullanılmış olabilir.'' diye konuştu.

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