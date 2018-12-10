Ereğli'de 68 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören ve hastaneye kaldırılan 68 öğrencinin, yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı.

360 öğrencisi bulunan ve bir kısmı okulun yatılı bölümünde kalan İvriz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 21 Kasım günü sabah saatlerinde ev ve okuldan mide bulantısı, kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine tedavi altına alınan 68 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Öğrencilerin sudan veya olaydan bir gün önce yedikleri çorba, pilav ve mercimek yemeğinden zehirlendikleri şüphesi üzerine; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yenilen yemeklerden, İlçe Sağlık Müdürlüğü de sudan aldıkları numuneleri inceleme altına aldı. Yapılan inceleme sonucu öğrencilerin, yedikleri yemekten zehirlendiği tespit edildi.

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