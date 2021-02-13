Ereğli’de Afgan uyruklu bir kişi uyuşturucu satışı yapmaktan tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afgan uyruklu bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.M.K. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şahsın adresinde yapılan aramada 0.87 gram esrar, 63 hap, 51. 56 gram eroin, 171.40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ereğli cezaevine gönderildi.



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