Ereğli'de bağımsız aday, mazbatasını aldı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, aday adayı olduğu MHP'nin Cumhur İttifakı nedeniyle aday çıkarmaması üzerine bağımsız olarak girdiği seçimlerde yüzde 36,05 oy oranıyla başkanlığı kazanan Hüseyin Oprukçu, mazbatasını alarak göreve başladı.

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Hüseyin Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Bu süreçte Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Oprukçu, Cumhur İttifakı nedeniyle MHP'nin aday çıkarmaması üzerine bağımsız olarak seçimlere katıldı. Seçimlerde Oprukçu yüzde 36.05, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Adem Erdal da yüzde 31,61 oy aldı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Oprukçu, bugün AK Parti'li Belediye Başkanı Özkan Özgüven'den görevi devraldı. Ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Oprukçu, ''31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri, Ereğli halkının bana duyduğu güvenin ve inancın zaferi olarak tarih sayfalarında yerini alacak. Bu başarıda beni yalnız bırakmayan ve emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettim, benim ötekim yok. Ereğli’ye hizmetkar olmayı arzu ettim, halkımız da bu isteğimi taçlandırarak beni görevlendirdi. Omzumuzdaki yükün farkındayız. Yılmadık, yorulmadık ve yılmayıp, yorulmayacağız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız" dedi.