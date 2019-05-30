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Ereğli'de denizden 7 dakikada 2 çuval atık çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde belediyeye bağlı dalgıçlar denizden 7 dakikada 2 çuval atık çıkardı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde belediyeye bağlı dalgıçlar denizden 7 dakikada 2 çuval atık çıkardı. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çevre Şenliği' kapsamında Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalış ekibi tarafından denizde temizlik yapıldı. Amfi tiyatro mevkiinden dalış yapan balık adamlar, yaklaşık 7 dakika süren dalışın ardından denizden plastik, cam, şişe, metal, hortum, bidon, araç lastiği gibi çok sayıda atık malzeme çıkardı. 5 dalgıcın katıldığı çalışmada, botlarla karaya getirilen atık malzemeler burada bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde çevreciliğe önem verdiklerini ifade ederek, gençlere çevreciliği ve çevre kirliliğine karşı mücadeleyi aşılamak istediklerini söyledi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de etkinlik hakkında açıklamalarda bulunarak, "1 jet ski, 2 bot ile birlikte 5 kişilik dalış ekibi etkinlikte yer aldı. 7 dakikada cam şişe, plastik ambalaj kutuları, kablolar, hortum gibi değişik malzemelere ulaştık. Farkındalık yaratmak istedik. Denizlerimiz başta olmak üzere çevremizin temiz tutulması gerekiyor. Çıkarılan atık malzemeleri de vatandaşlara sergide gösteriyoruz" dedi.

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