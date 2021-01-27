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Ereğli’de fırtına nedeniyle çatılar uçtu, kontrolden çıkan kamyon devrildi

27.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları uçtu ve kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları uçtu ve kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ilçede yaşam olumsuz yönde etkilenirken, Ereğli’de saatteki hızı 52 kilometreyi bulan rüzgar onlarca evin çatısını uçurdu, aydınlatma direkleri devrildi. Kentin farklı noktalarında da çok sayıda ağaç devrildi. Olaylarda yaralanan olmazken, fırtınanın etkisinin gün boyu süreceği öğrenildi.
Öte yandan, Karaman yönünden gelerek Mersin ili istikametine gitmekte olan S.Y. idaresindeki 33 AFJ 828 plakalı kapalı kasa kamyon, Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi mevkiinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ereğli Karaman yolu Karaman’a gidiş istikameti trafiğe geçici olarak kapatıldı.

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