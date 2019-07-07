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Ereğli’de Hadise ve Murat Boz coşkusu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 01:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sanatçılar Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu.

Ereğli’de Hadise ve Murat Boz coşkusu

Sinan KABATEPE- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sahne alan sanatçılar Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu. Mini elbisesiyle sahne alan Hadise, gazetecilerin sahne önünden görüntü almamasını isteyince basın mensupları başka bir yere alındı.
Festivalin ikinci akşamında ilk olarak Hadise sahne aldı. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Hadise'nin mini kıyafeti geceye damga vurdu. Hadise giydiği mini elbisesi nedeniyle gazetecilerin sahne önünden görüntü almamasını istedi. Bunun üzerine görevliler basın mensuplarını başka bir alana aldı. Ardından konsere başlayan sanatçı, sevilen şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. ‘Sıfır tolerans’, ‘prenses’, ‘farkımız var’ ve ‘aşk dediğin’ gibi sevilen parçalarını seslendiren Hadise yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
MURAT BOZ MEMLEKETİNDE SAHNE ALDI
Hadise’nin ardından Ereğlili olan Murat Boz, memleketinde sahne aldı. İkinci kez memleketinde konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Murat Boz'a hayranları büyük ilgi gösterdi. Şarkı arasında memleketini çok özlediğini vurgulayan Murat Boz, “Çok özlemişim. Hoş geldiniz. Gerçekten çok uzun yıllar oldu biliyorum. Bu sokaklarda bu caddelerde sizin gezdiğiniz yerlerde çocukluğum geçti. İnanın çok mutluluk duyuyorum. İyi ki Ereğliliyim. Tekrar buluşmaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyim. Bugün çok eğleneceğiz. Sizi seviyorum.” dedi.

FOTOĞRAFLI

Ereğli’de Hadise ve Murat Boz coşkusuEreğli’de Hadise ve Murat Boz coşkusuEreğli’de Hadise ve Murat Boz coşkusuEreğli’de Hadise ve Murat Boz coşkusu

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