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Ereğli’de iki otomobil çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı:1 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 AAC 51 plakalı Zeki A., (48) idaresindeki otomobil Koraş mevkiinde karşı yönden gelen 42 YG 289 plakalı Mehmet Z., (32) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Z. idaresindeki otomobilde bulunan Fusun Zengen (31) hayatını kaybederken eşi Mehmet Z., çocukları Hiranur(5) ve Kamile Z., (8) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Z.,’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer taraftan otomobil sürücüsü Zeki A., ise kazadan yara almadan kurtuldu. Aytan ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza yerinde hayatını kaybeden Anne Fusun Zengen cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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