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Ereğli'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ereğli'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Yunuslu Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, eve baskın düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada şarap yapımında kullanılan 14 adet damacana düzeneği, 1 adet düdüklü tencere ile varil kullanılarak hazırlanmış damıtım düzeneği, şişeler içerisinde rakı ve şarap, alkol derecesini ölçmeye yarayan alet ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan şüpheli E.Ö.'nün içkileri yılbaşı öncesi piyasaya süreceği öğrenildi. E.Ö.'nün emniyetteki sorgusu sürüyor.

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