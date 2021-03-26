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Ereğli’de kumar operasyonu

26.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kumar oynayan kişilere 8 bin 760 TL ceza kesildi.Kdz.

Ereğli’de kumar operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kumar oynayan kişilere 8 bin 760 TL ceza kesildi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Murtaza Mahallesi Hamamüstü Sokakta bulunan kıraathanede kumar oynandığı tespiti üzerine Ö.F.B. (59) isimli şahıs hakkında “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynayan 4 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 5 bin 344 TL, kıraathanede bulunan 8 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 416 TL olmak üzere toplamda 8 bin 760 TL idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı.
Adli ve idari işleme gerekçe iskambil kağıtları, okey taşları ve 600 liraya paraya el konuldu.
Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

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