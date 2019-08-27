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Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI  Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N.

Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştığı, birinin saklandığı çatıda yakalandığı belirtildi. Polis çatıda yaptığı aramada ise bir adet tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)
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Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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