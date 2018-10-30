HABER

Ereğli'de silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kahvehane önünde içki içenlere müdahale eden işyeri işletmecisinin oğlu H.G., çıkan kavgada tabanca ile ayağından vuruldu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise kolundan yaralandı.  Olay akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi.

Ereğli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kahvehane önünde içki içenlere müdahale eden işyeri işletmecisinin oğlu H.G., çıkan kavgada tabanca ile ayağından vuruldu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise kolundan yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde alkol alan grup ile işyeri işletmecisi A.G.'nin oğlu H.G. arasında tartışma çıktı. Darp edilen İ.C., evine giderek tabancasını alıp geri döndü. İ.C., tekrar çıkan kavgada A.G.'yi ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan M.Ö.'yü ise kolundan vurdu. A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ö. ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan İ.C., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Özel hastanede tedavi altına alınan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ereğli'de silahlı kavga: 2 yaralı

PARTNERHer şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandıOtomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulunduEmekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

23 yıl aradılar! Bakın nerede ortaya çıktı

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

Tokat'ta borçlarını alamayan bakkal öyle bir yazı astı ki... 'Neyi bekliyorsun ey vatandaş!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.