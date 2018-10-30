Ereğli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kahvehane önünde içki içenlere müdahale eden işyeri işletmecisinin oğlu H.G., çıkan kavgada tabanca ile ayağından vuruldu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi ise kolundan yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde alkol alan grup ile işyeri işletmecisi A.G.'nin oğlu H.G. arasında tartışma çıktı. Darp edilen İ.C., evine giderek tabancasını alıp geri döndü. İ.C., tekrar çıkan kavgada A.G.'yi ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan M.Ö.'yü ise kolundan vurdu. A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ö. ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan İ.C., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özel hastanede tedavi altına alınan A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

