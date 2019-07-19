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Ereğli’de şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan bir vatandaş evinde ölü bulundu.Olay, Hacı Mustafa Mahallesi 91112 Sokak’ta meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan bir vatandaş evinde ölü bulundu.
Olay, Hacı Mustafa Mahallesi 91112 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Şaban Zeybek’ten (55) haber alınamadığının bildirilmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasından sonra içeri giren ekipler, Şaban Zeybek’i yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Zeybek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Zeybek’in cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zeybek’in vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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