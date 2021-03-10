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Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

10.03.2021 20:38 | Son Güncelleme:
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Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi. Narkotimlerce takibe alınan T.Ö. ve H.Ş. isimli şahıslar bir saat süren kovalamanın ardından Narkotimlerin yolu kesmesi sonucu yakalandı. 2 şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda yaklaşık 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 850 TL suçtan elde edilen para, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.Ş. hakkında adli kontrol kararı verilirken T.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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